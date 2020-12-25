В Москве в пятницу ожидается до -2°С и метель

В Москве в пятницу, 25 декабря, синоптики пообещали до -2°С. Они предупредили, что пойдет сильный снег, будет гололедица, снежные заносы, вечером по области местами ожидается мокрый снег. По данным специалистов, местами в Московском регионе будет метель, сообщает Гидрометцентр.

Согласно информации метеорологов, воздух днем прогреется от -2...0°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 12-17 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать от -2...0°С. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем составит 740 мм рт. ст., а ночью — 738 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.