Число регистрируемых браков в России за год снизилось

В России за год уменьшилось число регистрируемых браков, гласят данные Минюста РФ, которые приводит RT.

По данным ведомства, за первые девять месяцев этого года в стране зарегистрировано почти на 138 тыс. браков меньше, чем за аналогичный период 2019-го (тогда было 719 тыс.).

Так, в период с января по 1 октября текущего года на территории России были составлены 581 320 записей актов о заключении брака и 401 339 записей актов о расторжении брака.

В министерстве отметили, что число разводов за данный период снизилось на 57 тыс.

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