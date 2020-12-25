Вирусолог сравнил иммунитет против коронавируса после болезни и вакцинации

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко заявил, что после вакцинации российским препаратом от коронавируса «Спутник V» уровень антител выше, чем у тех, у кого иммунитет к COVID-19 появился после болезни. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

При этом он отметил, что титр антител не является единственным показателем наличия иммунитета. Специалист указал, что предельно низкий титр антител или их исчезновение не означает, что человек может снова заболеть. По словам врача, трудно найти пример, когда после острых вирусных инфекций люди переносят еще раз эту же самую инфекцию.

«Иммунитет обязательно должен быть. Тем более, есть такой эффект, как иммунологическая память — встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект», — сказал Бутенко.

Он также подчеркнул, что иммунитет люди приобретают как после перенесенной инфекции, так и при помощи вакцинации. В результате в обществе становится меньше «горючего материала», то есть людей, которые восприимчивы к вирусу, добавил эксперт.