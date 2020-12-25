Возле города на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,3

Менее чем в 2,5 км от филиппинского города Калатаган произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает сайт Геологической службы США.

Согласно данным службы, эпицентр стихии был расположен в море в 2,3 км северо-западнее города Калатаган на юге острова Лусон.

При этом очаг землетрясения находился на глубине 114 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

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