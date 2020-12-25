Полицейский застрелил безоружного афроамериканца в штате Огайо
Полицейский застрелил безоружного афроамериканца, в американском городе Колумбус, штат Огайо, передает телеканал СNN.
Как сообщается, офицер Адам Кой в ночь на вторник, 22 декабря, прибыл к жилому дому по вызову гражданина, который пожаловался на звуки от работы двигателя автомобиля. Возле гаража страж порядка заметил темнокожего мужчину, который приближался к нему. Спустя несколько секунд правоохранитель выстрелил в афроамериканца.
Отмечается, что в одной руке у мужчины находился телефон, а вторая была вне поля зрения офицера. Чернокожий Андре Морис Хилл умер от полученного ранения. Позже было установлено, что погибший был в гостях в соседнем доме.
Инцидент частично был записан при помощи нагрудной камеры офицера, который выключил запись на устройстве после выстрела.
В настоящее время Кой отстранен от службы. Ранее он имел взыскания. Мэр Колумбуса Эндрю Гинтер уже призвал уволить сотрудника полиции.
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