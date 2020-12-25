Канада получила первую партию вакцины от коронавируса Moderna
Антон Демидов
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В Канаду была доставлена первая партия вакцины от коронавируса производства американской компанией Moderna. Об этом в своем Twitter написал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
По его словам, до конца текущего года в страну прибудет еще 168 тысяч доз данного препарата.
Трюдо также отметил, что канадская сторона заключила контракт с Moderna на поставку 40 млн доз вакцин против COVID-19.
Ранее Минздрав Канады одобрил вакцину от коронавирусной инфекции, разработанную компанией Moderna.
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