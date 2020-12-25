Учительница с COVID-19 сбежала от врачей на поезде

Жительница Индии, прибывшая из Великобритании, получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию и сбежала от врачей на поезде. Об этом пишет газета Hindustan Times.

Как сообщает издание, COVID-19 у работающей учительницей женщины обнаружили еще в аэропорту в Дели. Педагога передали врачам, но после того, как ее доставили в больницу, она забрала амбулаторную карту и «тихо ушла» из медучреждения.

Позже властям штата Андхра-Прадеш стало известно, что зараженная коронавирусом преподавательница села в поезд, который едет в ее родной город. Местные органы здравоохранения объявили повышенную тревогу и сообщили об этом полицейским.

Женщину удалось найти в купе первого класса вместе с ее 22-летним сыном. После этого семью сразу изолировали. Учительница и ее сын сдали тесты на COVID-19, молодой человек оказался здоров. После инцидента власти ищут пассажиров поезда и железнодорожную бригаду.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

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