В Госдуме отреагировали на план Украины сорвать проект по опреснению в Крыму

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что проект строительства опреснительных станций на полуострове будет реализован в отведенные сроки, а все попытки извне помешать этому обречены, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет препятствовать реализации проекта по опреснению воды в Крыму. Как стало известно до этого, крымское правительство подготовило план, согласно которому планируется разработка новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт инфраструктуры для решения проблемы водоснабжения в регионе. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что начало строительства опреснительных установок на полуострове назначено на январь 2021 года.

Парламентарий, комментируя слова украинского министра, подчеркнул, что «никто не в состоянии помешать России» реализовать такой масштабный и «столь жизненно необходимый для крымчан проект».

«Как бы Киев не старался любыми путями навредить крымчанам, ничего у них не получится. Крым дома в России и в этом его главная сила», — сказал Шеремет.

Парламентарий также выразил надежду, что в следующем году власти Украины «наконец-то перестанут лезть в дела соседних государств», а займутся делами своей страны и «обратят внимание на свой народ, на печальное состояние экономики и социальной сферы».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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