Гинцбург назвал условие поставки вакцины от COVID-19 на Украину

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о перспективах возможных поставок вакцины от коронавируса на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, реализация поставок возможна, но только препаратов российского производства.

Он отметил, что по этому вопросу прошли «серьезные переговоры» при участии Российского фонда прямых инвестиций и председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Гинцбург выразил надежду на то, что украинские граждане будут защищены от вируса, а политика не будет играть ключевую роль в данном вопросе.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 79 млн заболевших, свыше 55,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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