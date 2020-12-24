Минобрнауки проработает вопрос о снижении стоимости за дистанционное обучение в вузах

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ведомство намерено проработать вопрос об изменении стоимости за дистанционное обучение в вузах. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Согласно его словам, решение о снижении стоимости может быть принято, если обеспечивается недостаточное качество обучения.

Он также отметил, что на дистанционном обучении в стране находится 3 млн человек, что составляет 64%. При этом в общежитиях проживают свыше 900 тыс. человек.

По словам главы ведомства, эпидемиологическая ситуация среди студентов остается под контролем.

Фальков также выразил мнение, что иностранным студентам нет смысла приезжать в Россию.

«Треть иностранных студентов в силу разных причин не смогли приехать в Российскую Федерацию. Вузы сегодня перешли на удаленный формат работы. Естественно, приезжать сюда сейчас... ну, это лишено, мне кажется, смысла», — сказал министр.

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