Собянин заявил об усилении рисков заражения COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в столице не упрощается. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

По его словам, это влияет на то, что риск заражения COVID-19 в Москве усиливается.

Он подчеркнул, что московские власти прилагают максимальные усилия для остановки распространения вируса.

При этом градоначальник выразил уверенность в том, что Москва справится с пандемией, отметив, что «будет и на нашей улице праздник».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 79 млн заболевших, свыше 55,5 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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