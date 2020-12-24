Детский санаторий горит под Петербургом
Ника Пикекатлет
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В Ленинградской области произошло возгорание на территории детского пульмонологического санатория. Об этом сообщает РИА «Новости».
В МЧС России рассказали, что здание санатория находится в селе Колчаново на улице Центральная, дом 45. По их данным, возгорание зафиксировано в компьютерном классе санатория.
Ведомство отметило, что площадь пожара составляет 750 кв метров.
Информация о пострадавших и погибших не уточняется. На месте работают пожарные отряды.
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