На Урале экс-полицейским отменили приговор по делу об изнасиловании
Свердловский облсуд отменил приговор бывшим полицейским по делу о групповом изнасиловании в служебном автомобиле, сообщается на странице суда во «Вконтакте».
По итогам рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов и самих осужденных, суд отменил приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга и отправил дело на новое рассмотрение иным составом суда.
Кроме того, облсуд отменил меру пресечения осужденным в виде содержания под стражей.
Фигурантами дела являются трое бывших полицейских: Вадим Мустафин, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов. Ранее суд приговорил их к срокам от 6 до 6,5 года тюрьмы.
По версии следствия, в августе 2019 года полицейские рядом с сауной задержали 22-летнюю уроженку Казахстана. Мужчины предположили, что девушка занимается проституцией, после чего затолкали ее в служебную машину и изнасиловали.
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