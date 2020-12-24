МИД: российские ученые работают с образцами нового штамма коронавируса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские ученые получили образцы нового штамма коронавируса от британских специалистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что Россия проводит интенсивную работу с полученными материалами.

По ее словам, российские ученые в ходе изучения штамма коммуницируют с иностранными коллегами и представителями Всемирной организации здравоохранения.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

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