Эпидемиолог объяснил рост заболевших коронавирусом в России

Повышенная социальная активность накануне новогодних праздников влияет на эпидемиологическую ситуацию в России. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА «Новости».

Эпидемиолог пожаловался на то, что люди забыли о предосторожности, о необходимости соблюдать ограничительные меры.

«Все это, разумеется, сказалось и на эпидемической ситуации. Тем не менее можно осторожно говорить о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса», — сказал Горелов.

По его словам, волнообразные колебания суточной заболеваемости на этом фоне вполне ожидаемы, поскольку Россия — большое государство, условия распространения инфекции во всех ее регионах разные.

«Ключевым моментом, указывающим на фазу эпидпроцесса, является индекс распространения. О начале стабилизации процесса говорит показатель меньше единицы. Пока мы не повсеместно достигли этого значения», — добавил эксперт.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 2 963 688 случаев коронавируса, из них 29 935 — за последние сутки. Скончались от инфекции 53 096 человек, выздоровели 2 370 857.

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