Путин потребовал от чиновников не списывать ошибки на трудности пандемии

Российские власти должны добиваться видимого улучшения жизни граждан и не списывать имеющиеся ошибки и сбои на трудности пандемии, заявил президент России Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

Глава государства потребовал от чиновников действовать максимально собранно и ответственно.

Необходимо как можно быстрее переходить от антикризисных действий и мер к стратегической повестке дня, заявил Путин.

«Испытания, трудности всегда открывают и новые возможности», — отметил глава государства.

Он также добавил, что люди ждут перемен к лучшему, и оценивают деятельность правительства и власти в целом по тому, что происходит в повседневной жизни.

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