Россия выпустит 30 млн доз вакцины «Спутник V» к июлю 2021 года

Россия выпустит около 30 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» к июлю 2021 года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

По его словам, в декабре текущего года будет произведено более 2,5 млн доз вакцины.

«По январю, по тем планам, которые были в ноябре откорректированы, это 3,5 [млн доз], затем это эскалируется до 18 [млн] к апрелю и до 30 [млн] к июлю. Но у меня есть определенный оптимизм, что это может случиться и быстрее», — сказал Мантуров.

Ранее сообщалось, что 28 декабря в Москве откроется запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для новых категорий жителей города.

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