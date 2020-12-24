МЧС предупреждает жителей Москвы о метели и гололедице в пятницу

В Москве в пятницу, 25 декабря, ожидаются метель, ветер со скоростью 12-17 м/с и гололедица. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС в четверг, 24 декабря.

Отмечается, что на столицу надвигается активный циклон. В связи с этим в период с ночи на пятницу и в течение всех дальнейших суток в городе ожидается сильный снег.

В Троицком и Новомосковском административных округах вечером будет метель, местами — мокрый снег, на дорогах следует остерегаться гололедицы, снежных заносов. В отдельных районах скорость ветра достигнет 12-17 м/с.

В ведомстве порекомендовали владельцам автомобилей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а пешеходам обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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