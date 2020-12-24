В Кремле оценили безопасность пребывания россиян в Белоруссии

В Кремле не располагают информацией о какой-либо опасности для россиян в Белоруссии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, белорусские власти обеспечивают правопорядок, и если граждане РФ на территории республики делают что-то противоправное, то их могут задерживать.

Представитель Кремля отметил, что главное для российской стороны — чтобы соблюдались все права россиян, и за этим внимательно следит посольство России в Белоруссии.

«Да и в целом белорусские власти с особым вниманием относятся к российским гражданам. Даже в таких ситуациях», — заключил Песков.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов, которые продолжаются по сей день.

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