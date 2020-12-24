Патриарх Кирилл назвал число московских священников, умерших от коронавируса

В текущем году скончались более 90 священнослужителей Русской православной церкви, которые служили в Москве. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на ежегодном Епархиальном собрании столицы в четверг, 24 декабря, передает РИА «Новости».

По его словам, это в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Основная причина смертей связана с коронавирусной инфекцией.

«В декабре прошлого года такой же список состоял из 33 имен, в основном, это были пожилые люди. В этом году он состоит из 91 имени, и по возрасту это совсем разные – и молодые, и среднего возраста, и пожилые», — сказал глава РПЦ.

При этом он добавил, что переболели коронавирусом в 2020 году или еще болеют 350 священнослужителей приходов Москвы, 720 насельников и насельниц ставропигиальных (подчиняющихся непосредственно патриарху – ред.) обителей.

Жертвами коронавируса стали 13 московских клириков и соответствующее количество насельников и насельниц ставропигий.

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