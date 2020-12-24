В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области с вечера четверга, 24 декабря, до вечера пятницы, 25 декабря, из-за ветра и снега, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Отмечается, что предупреждение о ветре, снеге и обледенениях действует в Москве с 21.00 24 декабря до 21.00 25 декабря, о гололедице — до 0.00 25 декабря.

В Подмосковье ожидается гололедица до 22.00 24 декабря и снег с обледенением с 21.00 24 декабря до 21.00 25 декабря.

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