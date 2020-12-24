Глава МЧС предупредил о росте числа опасных природных явлений в России

В России наблюдается рост числа опасных природных явлений, в том числе из-за изменений климата, рассказал глава МЧС Евгений Зиничев в интервью ТАСС.

По словам Зиничева, в последние годы в стране прослеживается тенденция к увеличению количества смерчей, ливней, градов и шквалов. Кроме того, увеличивается число природных пожаров, меняется характер весеннего половодья в ряде регионов.

При этом построенные десятилетия назад промышленные коммуникации и объекты экономики уже не соответствуют климатическим условиям, рассказал глава ведомства. Он добавил, что это в особенности касается Арктической зоны страны.

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