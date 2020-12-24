В Москве в четверг ожидается до -5°С и ухудшение погоды к ночи

В Москве в четверг, 24 декабря, ожидается до -5°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от -3°C до -5°C. Будет облачно, ожидается небольшой снег, местами гололедица. Ветер южный скоростью 5-10 м/с.

Ночью сохранится температура воздуха от -3°C до -5°C и облачность. Ожидается снег, по области местами сильный. Кроме того, местами возможна метель, налипание мокрого снега, гололед и снежные заносы. Ветер юго-восточный скоростью 5-10 м/с, возможны порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление днем составит 749 мм ртутного столба, ночью – 746 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.