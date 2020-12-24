Случай заражения «британским» вариантом коронавируса выявили в Сингапуре

В Сингапуре зафиксировали первый случай заражения новым вариантом коронавируса, обнаруженным в Великобритании, сообщает телеканал CNA со ссылкой на министерство здравоохранения города-государства.

Новый вариант вируса выявили у 17-летней студентки, вернувшейся после обучения в Великобритании, указано в сообщении.

По прибытии в Сингапур девушка была изолирована, по данным минздрава, это помогло предотвратить распространение нового варианта коронавируса. Все родственники заболевшей также были помещены на карантин, у них коронавирус не выявлен.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Нашли не только в Британии: что известно о новых штаммах коронавируса

— Попова заявила, что в России «британский» штамм коронавируса не обнаружен

— Moderna проверит свою вакцину против «британского» варианта коронавируса