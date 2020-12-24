Moderna проверит свою вакцину против «британского» варианта коронавируса

Компания Moderna проверит эффективность своей вакцины от коронавируса против обнаруженного в Великобритании варианта патогена, сообщает Reuters.

В соответствии с имеющимися данными, препарат должен быть эффективен против нового варианта, ожидают в компании. Там рассказали, что уже тестировали вакцину против появлявшихся ранее мутаций коронавируса, и она оставалась эффективной.

При этом в компании рассказали, что проведут дополнительные тесты, чтобы подтвердить свое предположение.

Ранее некоторые страны, в том числе Россия, сообщили о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за опасности обнаруженного там нового штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома.

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