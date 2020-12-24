Первый случай сильной аллергии на вакцину Pfizer выявили в Нью-Йорке

У медицинского работника в Нью-Йорке возникла сильная аллергическая реакция после вакцинации от коронавируса нового типа препаратом компаний Pfizer и BioNTech, сообщает Newsweek.

В настоящее время медик уже прошел лечение и находится в стабильном состоянии, указано в сообщении.

По данным официальных лиц, это первый в городе случай аллергической реакции на препарат. Всего в Нью-Йорке вакцинацию прошли 30 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) зафиксировало случаи аллергической реакции на вакцину от коронавируса нового типа, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

США занимают первое мест в мире по числу случаев заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии в стране выявлено более 18 млн случаев COVID-19, из них более 300 тысяч — с летальным исходом.

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