Мужчина бросил светошумовую гранату в людей в Москве
Полина Рутковская
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Мужчина бросил светошумовую гранату в людей на юго-западе Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.
По данным источника, инцидент произошел на Профсоюзной улице столицы, одну девушку осматривают медики.
В настоящее время ведется поиск нападавшего, указано в сообщении.
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