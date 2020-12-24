Мужчина бросил светошумовую гранату в людей в Москве

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Мужчина бросил светошумовую гранату в людей на юго-западе Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

По данным источника, инцидент произошел на Профсоюзной улице столицы, одну девушку осматривают медики.

В настоящее время ведется поиск нападавшего, указано в сообщении.

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