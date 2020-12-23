В ВОЗ заявили об эффективности тестов при выявлении новых штаммов коронавируса
Старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Франк Конингс заявил, что существующие тесты на коронавирусную инфекцию эффективны при выявлении новых видов штаммов COVID-19, передает РИА «Новости».
Он отметил, что такие тесты еще можно «использовать».
«В принципе, мы все еще можем обнаружить сам вирус с помощью молекулярных тестов, и, судя по недавним новостям, даже тесты на антиген или экспресс-тесты все еще работают против этих новых вариантов (COVID-19. — «Газета.Ru»)», — пояснил Конингс.
Ранее сообщалось, что в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 78 млн заболевших, свыше 44 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили свыше 2,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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