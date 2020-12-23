Американские метеорологи предупредили об «осадках в виде игуан»
Карина Казанцева
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В США метеорологи предупредили о возможных осадках в виде игуан. Об этом сообщается в Twitter Национальной метеорологической службы Майами.
Отмечается, что «осадки в виде ящериц» происходят из-за похолоданий, потому что игуаны могут оцепенеть и упасть с деревьев.
Специалисты попросили не трогать животных, кажущихся мертвыми, потому что солнце и тепло скоро «вернут их к жизни». Также ученые предупредили, что игуаны могут быть агрессивными при «оттаивании».
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