Чернышенко поручил обеспечить запись на вакцинацию от коронавируса через госуслуги

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Минздраву до 31 января обеспечить возможность записаться на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг. Об этом пишет ТАСС.

«Минздраву России совместно с Минцифры России обеспечить реализацию сервиса записи граждан на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции посредством Единого портала государственных услуг и Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения», — говорится в поручении.

Также Минцифры и Минздрав должны будут обеспечить приоритизацию граждан на вакцинацию в зависимости от возраста и места работы.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 78 млн заболевших, 55 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,9 млн человек с COVID-19.

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