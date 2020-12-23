В Петербурге мужчина умер после драки в магазине

В Санкт-Петербурге следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который толкнул другого мужчину в магазине, из-за чего тот скончался. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ГСУ СК РФ.

«Вечером 20 декабря … в магазине «Дикси» … по улице Бабушкина подозреваемый в ходе внезапно возникшего конфликта толкнул руками в грудь 37-летнего мужчину, который был госпитализирован в больницу, где скончался спустя непродолжительное время», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности». В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Некоторые СМИ сообщают, что конфликт возник потому, что у посетителя магазина не было маски.

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