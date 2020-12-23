Аргентина одобрила применение вакцины «Спутник V»

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Власти Аргентины одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил телеканал TN со ссылкой на минздрав.

Ожидается, что самолет с первой партией препарата прибудет в Буэнос-Айрес в четверг, в 10.00-10.30 (16.00-16.30 мск).

Ранее Аргентина одобрила использование вакцины Pfizer.

В стране коронавирусом заразились 1 555 279, выздоровели 1 379 726, погибли 42 254 человека.

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