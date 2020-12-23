Десять человек пострадали при взрыве в офисном здании в Балтиморе

Десять человек пострадали при взрыве в многоэтажном офисном здании в центре американского города Балтимор, штат Мэриленд, в результате чего обрушилась часть крыши. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на местные власти.

Власти заявили, что не менее десяти человек были ранены утром в среду, 23 декабря, при взрыве в офисном здании города.

Как сообщила в своем Twitter городская пожарная служба, этих пострадавших доставили в ближайшие больницы, девять из них находятся в критическом состоянии, а один — в тяжелом. Мэр Балтимора Брэндон Скотт сообщил у себя в Twitter, что был спасен 21 человек.

Причина взрыва не указывается.

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