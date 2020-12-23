В Великобритании снова выявили рекорд по заражениям коронавирусом за сутки

В Великобритании за сутки коронавирусом заразились 39,2 тысячи человек, что стало очередным рекордом с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.

Днем ранее выявили 36,8 тысячи случаев. За последние 24 часа скончались 744 пациента, с начала пандемии — 68 тысяч.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 78 млн заболевших, 55 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,9 млн человек с COVID-19.

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