Канада одобрила применение вакцины Moderna

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Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину против коронавируса, разработанную компанией Moderna. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Сегодня министерство здравоохранения Канады одобрило вторую в Канаде вакцину против COVID-19, разработанную компанией Moderna», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что министерство получило заявку от Moderna 12 октября и провело «полный и независимый анализ данных». Специалисты заключили, что препарат безопасен, эффективен и качественен.

В Канаде коронавирусом заразился 526 591, выздоровели 438 178, погибли 14 459 человек.

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