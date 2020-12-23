В Британии выявили еще один штамм коронавируса

В Великобритании нашли еще один новый мутировавший вариант коронавирусной инфекции, завезенный из ЮАР. Об этом сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, передает РИА «Новости».

По его словам, в Британии были выявлены еще два случая заражения еще одним вариантом вируса COVID-19, оба приехали из ЮАР.

Хэнкок отметил, что этот «вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый».

В связи с этим британское правительство вводит ограничения для поездок в ЮАР, а также обязательный двухнедельный карантин для прибывших из данной страны и контактировавших с ними, добавил глава Минздрава.

Как сообщалось, в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

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