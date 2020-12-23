В Ульяновске спасенного из мусоросортировки кота устроили на «работу»

Кота, которого спасли на мусоросортировочном предприятии в Ульяновске, устроили на «работу» в министерство природы и цикличной экономики региона на должность замминистра по охране животного мира. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«Отныне в структуру ведомства введена неофициальная должность заместителя министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира», — говорится в сообщении.

В ведомстве также объявили конкурс на выбор имени для животного.

Ранее сотрудники «Горкомхоза» в Ульяновске спасли кота, который мог попасть в сепаратор. Животное было внутри мусорного пакета, оно не пострадало, но было очень напугано. Ветеринары осмотрели кота и заключили, что он здоров.

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