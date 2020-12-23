Лаборатории Роспотребнадзора будут работать в усиленном режиме на праздниках

Лаборатории Роспотребнадзора будут работать в усиленном режиме на новогодних праздниках, чтобы россияне могли сдавать анализы. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова, пишет РИА «Новости».

«Мы не просто сохранили режим – мы его усилили с тем, чтобы у каждого была возможность для того, чтобы тестироваться в тот момент, когда назначит врач, с тем чтобы мы не пропустили какой-либо случай», — сказала Попова.

По ее словам, Россия входит в тройку лидеров по тестированию.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 78 млн заболевших, 55 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 2,9 млн человек с COVID-19.

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