На Ямале в гараже нашли труп депутата думы Надымского района, общественника Александра Рябцева, пишет РИА «Новости» со ссылкой на СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Устанавливаются обстоятельства и причины его смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее о смерти Рябцева сообщили в администрации Надымского района. В муниципалитете подчеркнули, что он руководил общественными организациями, а также доставлял лекарства и продукты пожилым и заразившимся коронавирусом во время пандемии.