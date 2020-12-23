В Москве суд приговорил к пожизненному сроку рецидивиста, убившего женщину с сыном

Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению рецидивиста, который после освобождения из тюрьмы жестоко убил женщину и ее 12-летнего сына. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

По данным суда, 32-летний москвич Дмитрий Батыгин, освободившись из колонии, в октябре 2018 года познакомился в сети с 35-летней женщиной. В ночь на 6 ноября он зарезал свою знакомую в ее квартире на улице Софьи Ковалевской, а затем напал на ее несовершеннолетнего сына. На теле мальчика следователи зафиксировали более 30 ножевых ранений.

После совершения преступления злоумышленник похитил имущество своей жертвы более чем на 100 тыс. руб. и скрылся. Его задержали через час.

«Суд приговорил Батыгина к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.

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