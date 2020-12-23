В Москве нашли тело журналиста Михаила Бударагина

В Москве погиб журналист Михаил Бударагин, передает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что тело 36-летнего Бударагина было обнаружено ночью 23 декабря. В полицию позвонил случайный прохожий, заметивший труп в одном из дворов на столичной улице Беломорская, рядом с домом, где проживает мать журналиста.

По словам источника, незадолго до смерти Михаил записал своей жене несколько «тревожных» голосовых сообщений. Он якобы сообщил супруге, что смог сбежать от бандитов, которые его преследовали и спрятался в подъезде дома, где живет его мать. Журналист также рассказал жене о серьезных долгах, которые получил из-за ставок на спорт и о том, что не знает как разом решить все проблемы, утверждает источник.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства смерти журналиста Бударагина.

Михаила Бударагин — российский обозреватель и публицист. До 2007 года был главным редактором сайта партии «Единая Россия». Занимал должность шеф-редактора издания «Актуальные комментарии», а также был обозревателем газеты «Культура».