Более 87 млн тестов на COVID-19 проведено в России

Более 87 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

При этом за минувшие сутки сделано 393 тыс. тестов.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением из-за коронавируса остается 641 563 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В России выявили еще 28 776 случаев COVID-19

— В России обнаружено 1 424 мутации коронавируса

— Роспотребнадзор призвал россиян вакцинироваться от коронавируса