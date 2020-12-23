Более 87 млн тестов на COVID-19 проведено в России

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Более 87 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

При этом за минувшие сутки сделано 393 тыс. тестов.

Также сообщается, что под медицинским наблюдением из-за коронавируса остается 641 563 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В России выявили еще 28 776 случаев COVID-19

В России обнаружено 1 424 мутации коронавируса

Роспотребнадзор призвал россиян вакцинироваться от коронавируса