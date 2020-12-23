Более 87 млн тестов на COVID-19 проведено в России
Бернст Ю.
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Более 87 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
При этом за минувшие сутки сделано 393 тыс. тестов.
Также сообщается, что под медицинским наблюдением из-за коронавируса остается 641 563 человека.
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