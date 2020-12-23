Врачи Приамурья извлекли из сердца пациента два обломка иглы

В Амурской области медики извлекли из сердца пациента два обломка иглы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Амурской областной клинической больницы.

Там рассказали, что 25-летний мужчина поступил с жалобами на боли в области сердца. Из рассказа пациента выяснилось, что он напоролся на иглу, которая случайно оказалась в постели.

Врачи обследовали мужчину и установили, что жизнь пациента была под угрозой. Тогда бригада хирургов экстренно провела операцию.

В больнице отметили, что обнаружить фрагменты иглы в сердце было «чрезвычайно сложно». Однако, в итоге врачи справились с задачей и извлекли оба фрагмента.

Пациент через неделю был выписан, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Такие операции в практике хирургов — большая редкость, добавили медики.