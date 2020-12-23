МЧС предлагает лицензировать дома престарелых

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МЧС России предлагает законодательно закрепить лицензирование предоставления социальных услуг в частных домах престарелых. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь пресс-службу ведомства.

Ведомство подготовило поправки для внесения «изменений в законодательство в части закрепления необходимости лицензирования предоставления социальных услуг в стационарах гражданам пожилого возраста'

Отмечается, что поправки рассмотрит министерство труда и социальной защиты РФ.