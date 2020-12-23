Минстрой привлечет более $300 млн на спасение Байкала

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ намерено направить на на модернизацию очистных сооружений у озера Байкал $354 млн. Об этом сообщает газета «Известия».

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«Проект будет финансироваться на основании соглашения о займе между государством и международной финансовой организацией Новый банк развития (НБР, создан странами-членами БРИКС)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что кредит будет дан в рамках программы государственных внешних заимствований РФ на 2021-2023 годы.

Согласно сообщению, системы водоотведения и очистных сооружений на Байкальской природной территории нуждаются в комплексной модернизации.

Проект по модернизации систем водоотведения Байкальской природной территории планируется реализовать за шесть лет. Соглашение о займе, которое в числе прочего определит его точные сроки, должно быть подписано в ноябре 2021 года.

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