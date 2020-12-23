Парламент Литвы декриминализует хранение небольших доз наркотиков

Парламент (Сейм) Литвы отменит уголовную ответственность за хранение небольшого количества наркотиков без цели их распространения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее хранение наркотических средств или психотропных веществ в малом размере без цели их распространения каралось штрафом, арестом или лишением свободы на срок до двух лет.

Депутат Моргана Даниэле предложила исключить это положение из уголовного кодекса.

Предполагается освободить от уголовной ответственности тех, кто добровольно обращается в лечебное учреждение и сдает незаконно приобретенные препараты.

«Научные данные давно и ясно показали, что уголовные законы не только не уменьшают распространение наркотиков в обществе, не сокращают их употребление, но и увеличивают ущерб нашему обществу из-за чрезмерных преследований », — заявила Даниэле.

Парламент принял предложение депутата не запрашивал заключения правительства по поправкам.

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