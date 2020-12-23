Эпидемиолог: «британский» штамм коронавируса немного заразнее обычного

Новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, незначительно заразнее COVID-19. Об этом заявил греческий эпидемиолог Гикас Майоркинис, передает РИА «Новости».

«Гипотеза состоит в том, что он является несколько более заразным. Явление находится под постоянным наблюдением, оно не подтверждено, однако все необходимые меры предосторожности приняты», — сказал Майоркинис.

Он подчеркнул, что в Великобритании есть признаки третьей волны эпидемии коронавируса.

«В результате чего за несколько дней было зарегистрировано более 30 тысяч диагнозов. С другой стороны, уровень смертности, похоже, стабилизировался на уровне 500 смертей в день», — сказал Майоркинис.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

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