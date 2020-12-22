В Волгодонске суд вынес приговор по делу о хищении 1 млрд рублей

Волгодонский районный суд Ростовской области вынес приговор по уголовному делу о хищении 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фигурант дела Дмитрий Лянгузов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Суд установил, что, будучи замгендиректора акционерного общества «Энергия», Лянгузов безвозмездно приобрел право на имущество этой организации и похитил принадлежащие обществу денежные средства и ценные бумаги на сумму более 1 млрд рублей.

Его приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей.

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