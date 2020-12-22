Циклон «Грета» надвигается на Москву

Синоптики предупредили о надвигающемся на Москву циклоне «Грета». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что циклон придет в столицу в пятницу, 25 декабря.

По его словам, ожидается обильное выпадение осадков, снежный покров в городе вырастет до 10-15 сантиметров. При этом в Московской области высота снежных сугробов может достигать 15-20 сантиметров.

Синоптик уточнил, что уже в четверг, 24 декабря, снежный покров вырастет до 8 см. Ожидается до -5°C.

«Через Москву пройдет маршрут непредсказуемой «Греты» — североатлантического циклона. «Грета» обрушит на столицу обильные снегопады и четверть месячной нормы осадков», — заключил Тишковец.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.