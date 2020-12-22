Комаровский рассказал, как защититься от «британского» штамма коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как защитить организм от нового штамма коронавируса. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По его словам, чтобы обезопасить себя следует продолжать соблюдать уже существующие меры предосторожности.

Он отметил, что данные о том, что заразность нового штамма выше на 70%, нуждаются в дополнительном подтверждении. Врач добавил, что на заразность вируса могут повлиять сторонние факторы, например погодные условия или индивидуальные особенности человека.

Комаровский подчеркнул, что тезис о более высокой заразности говорит о том, что для получения вируса необходима его меньшая доза.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

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